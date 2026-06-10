За 2025-й Владимирский регион посетили более 3,5 миллиона человек, турпоток вырос на 10%, организовано 1,4 миллиона поездок, состоялось более трехсот мероприятий — такие итоги работы в

За 2025-й Владимирский регион посетили более 3,5 миллиона человек, турпоток вырос на 10%, организовано 1,4 миллиона поездок, состоялось более трехсот мероприятий — такие итоги работы в туристической отрасли привела министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина на встрече с журналистами. Пресс-конференция в этом году прошла в необычном месте — под открытым небом в новом