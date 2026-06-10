Приехала как-то тетка в Америку, поселилась в дорогом шикарном отеле. Однажды она решила позагорать. Поднялась на крышу отеля, сняла с себя всю одежду и улеглась. Через некоторое время на крышу поднялся служащий отеля и сказал:
- Извините, пожалуйста. Администрация отеля ничего не имеет против того, чтобы вы загорали на крыше. Но, пожалуйста, наденьте купальник.
Тетка прикрылась полотенцем:
- А так можно?
- Пожалуйста, наденьте купальник.
- Но почему?
- Видите ли, сейчас обед, а вы лежите на стеклянной крыше ресторана.
еще анекдот!