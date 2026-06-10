Объект будет полностью готов к сдаче в эксплуатацию до конца июня.

В мае прошлого года специалисты приступили к модернизации автомобильной трассы Шепелево — Аббакумово. Реализация проекта была разбита на две части для обеспечения высокого качества выполнения всех задач.Первый этап строители успешно завершили еще минувшей осенью. За это время смонтировали систему ливневой канализации с очистными сооружениями, установили инженерные люки и уложили нижний слой дорожного покрытия.Сейчас ремонтные работы вышли на завершающую стадию. На участке протяженностью 572 метра специалисты обустроили комфортные тротуары, установили осветительные приборы и современные дорожные знаки.В ближайшие дни подрядная организация закончит укладку асфальта, нанесет разметку и установит остановочный павильон.