Прямо сейчас на местах происшествий работают расчеты МЧС и сотрудники Росгвардии.

10 июня беспилотники атаковали Камешковский и Александровский округа Владимирской области. Сразу на двух объектах инфраструктуры после атаки БПЛА вспыхнули пожары. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет», — сообщил Авдеев.Прямо сейчас на местах происшествий работают расчеты МЧС и сотрудники Росгвардии.Ранее во Владимирской области 10 июня объявили атаку БПЛА. Соответствующие сообщения появились в канале экстренного оповещения около четырех утра.