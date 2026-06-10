Прямо сейчас на местах происшествий работают расчеты МЧС и сотрудники Росгвардии.
10 июня беспилотники атаковали Камешковский и Александровский округа Владимирской области. Сразу на двух объектах инфраструктуры после атаки БПЛА вспыхнули пожары. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«В результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах. Пострадавших нет», — сообщил Авдеев.
Прямо сейчас на местах происшествий работают расчеты МЧС и сотрудники Росгвардии.
Ранее во Владимирской области 10 июня объявили атаку БПЛА. Соответствующие сообщения появились в канале экстренного оповещения около четырех утра.