В текущем сезоне в райцентре капитально отремонтируют 7 придомовых территорий.

Местный муниципалитет уже в 3 раз становится участником масштабного областного проекта, развиваемого по инициативе губернатора. За 2 прошедших года специалисты успешно привели в порядок 38 придомовых площадок около многоэтажек как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Текущий сезон ознаменуется обновлением еще 7-ми аналогичных объектов на территории районного центра.По информации руководителя местной администрации Оксаны Рябовол, дорожные бригады уже приступили к реконструкции пространств возле дома №2 на улице Лермонтова, дома №6 на улице Полевой и дома номер №58 на улице Парковой. На указанных участках планируется уложить новое асфальтовое покрытие, обустроить удобные стоянки для автомобилей, а также отремонтировать пешеходные зоны перед входами в подъезды.Помимо этого, муниципальные власти завершили конкурсные процедуры по определению исполнителей работ для следующего этапа благоустройства. В скором времени ремонт начнется во дворах дома четырнадцать на улице Мира, дома девять на улице Полевой, дома четыре на улице Лермонтова и дома двадцать пять на улице Горького.