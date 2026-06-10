Строители уже полностью демонтировали старое покрытие в центре города и приступили к установке бордюров.

В мае на улице Ленина стартовали масштабные работы по обновлению пешеходного пространства. Этот проект реализуется благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая входит в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни».На текущий момент строители полностью завершили демонтаж изношенного дорожного покрытия и приступили к установке бортового камня. В планах специалистов — укладка прочной современной плитки, монтаж оригинального уличного освещения и озеленение территории. Зону отдыха оборудуют удобными скамьями, урнами, столами, а также установят информационные щиты и навигационные знаки. Главным украшением обновленного пространства станут малые архитектурные элементы и изящные бронзовые фигуры.После завершения всех запланированных работ улица Ленина превратится в комфортное общественное пространство и станет визитной карточкой Александрова.