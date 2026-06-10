Фестиваль «Славься, страна!» объединил владимирских школьников.

В рамках подготовки к празднованию Дня России для юных горожан Владимирской области организовали масштабное торжественное мероприятие. На площадке Дворца детского и юношеского творчества состоялся яркий творческий фестиваль «Славься страна, мы гордимся тобой!».Программа встречи превратилась для школьников в познавательное путешествие по обычаям народов, населяющих нашу страну. Участники команд демонстрировали эрудицию при ответах на исторические вопросы, выполняли оригинальные задания и получали поощрительные очки за командную сплоченность и изобретательность.Интеллектуальная игра объединила воспитанников городских оздоровительных лагерей дневного пребывания и представителей различных этнических общин Владимира.На протяжении всего дня на площадке царила праздничная и дружеская атмосфера взаимного уважения. Ребята смогли ближе познакомиться с обычаями соседей и прикоснуться к богатому многовековому наследию нашего многонационального Отечества.В финале соревнований организаторы вручили всем командам памятные дипломы и сувениры, подарив ребятам отличное настроение и укрепив чувство сплоченности и уважения к Родине.