Рабочие приступили к укладке плитки.

В поселке Красная Горбатка дорожные строители начали мостить тротуарной плиткой пешеходные дорожки возле сквера Молодежи. Данную общественную территорию для первоочередного обновления определили сами горожане по результатам голосования в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».В текущем году в парковой зоне планируется полностью завершить строительные работы и подготовить площадку под монтаж нового фонтана. Инициативу местных жителей ранее поддержал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Непосредственно к установке водного объекта специалисты рассчитывают приступить в середине лета, а закончить все работы планируют до наступления холодов. Несмотря на то, что запуск фонтана перенесли на следующий год, все сопутствующие работы по облагораживанию прилегающей территории будут выполнены в полном объеме уже в этом сезоне.