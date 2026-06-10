Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Муромский городской суд.

Заместитель муромского прокурора утвердил обвинение в отношении 32-летнего жителя Ставропольского края. Мужчину обвиняют в квартирной краже с проникновением и причинением значительного ущерба пострадавшему.Согласно версии следствия, в первых числах мая текущего года фигурант прибыл в Муром специально для совершения корыстных преступлений против местных жителей.Проникнув в квартиру 87-летнего пенсионера, являющегося незрячим инвалидом и относящегося к категории «дети войны», подозреваемый завязал разговор под предлогом продажи недорогих постельных принадлежностей. В ходе беседы он сумел разузнать, где хозяин хранит свои сбережения.Пользуясь тем, что престарелый хозяин из-за плохого зрения и преклонного возраста не может контролировать его действия, злоумышленник вытащил из кармана куртки в шкафу около пятидесяти тысяч рублей, после чего сразу скрылся.За содеянное обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.