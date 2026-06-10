После вмешательства собинских прокуроров права семьи защитника Отечества были восстановлены.

Собинская межрайонная прокуратура организовала проверку после жалобы местной жительницы на неправомерный отказ в предоставлении мер социальной поддержки.Прокуроры выяснили, что супруг заявительницы несет службу в органах принудительного исполнения и в данный момент выполняет служебные задачи на территории Запорожской области. Их общий несовершеннолетний ребенок при этом воспитывается в местном детском саду.Хотя мать своевременно передала администрации дошкольного учреждения весь комплект документов, подтверждающих участие ее мужа в специальной военной операции, освобождение от оплаты за посещение сада ей так и не предоставили.Только после официального вмешательства со стороны надзорного ведомства права семьи защитника Отечества были полностью восстановлены, и женщина получила положенную по закону льготу.