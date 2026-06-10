7 июня на Торговой площади собрались представители спортивного сообщества, жители и гости региона. Всего в турнире приняли участие шесть десятков человек из разных городов России. Для

7 июня на Торговой площади собрались представители спортивного сообщества, жители и гости региона. Всего в турнире приняли участие шесть десятков человек из разных городов России. Для спортсменов создали две трассы – на 60 и 114 километров, проходящие по живописным окрестностям Суздаля. Каждый участник мог выбрать дистанцию в соответствии со своим уровнем подготовки и спортивными целями.