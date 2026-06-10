В результате столкновения двух машин погиб водитель.

9 июня около 10:45 на 230 километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.По предварительным сведениям, водитель автомобиля марки «ГАЗ» выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с грузовым транспортным средством «Мерседес».В результате сильного удара автомобиль «ГАЗ» загорелся, а его водитель скончался на месте происшествия от полученных травм.Все детали и причины произошедшего трагического инцидента сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.Инспекторы Госавтоинспекции убедительно призывают водителей к строгому соблюдению всех правил безопасности на дорогах.