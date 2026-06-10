Во Владимирской области стартовала заявочная кампания по формированию предложений на заключение договоров о целевом обучении на 2026 год. В регионе предусмотрено более 800 целевых мест. До 16

Во Владимирской области стартовала заявочная кампания по формированию предложений на заключение договоров о целевом обучении на 2026 год. В регионе предусмотрено более 800 целевых мест. До 16 июня работодатели могут разместить свои итоговые предложения на специализированном портале. Заявки принимаются на Единой цифровой платформе «Работа России». Там же размещены подробные методические разъяснения. Сотрудники Кадрового центра «Работа