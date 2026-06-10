Соглашение о развитии инициатив фонда «Шередарь» было подписано на площадке ПМЭФ.

В рамках Петербургского международного экономического форума стороны заключили соглашение о партнерстве между благотворительной организацией «Шередарь» и компанией «КСР». Целью документа стало активное развитие гуманитарных и добровольческих инициатив. Проект «Возвращаем детство», признанный одной из лучших практик международной премии #МЫВМЕСТЕ, теперь получит профессиональную экспертную поддержку от специалистов общества «Знание», платформы «Нетология» и центра по финансовой грамотности.Благотворительный фонд успешно осуществляет свою деятельность на территории нашего региона с 2012 года. Его работа изначально была сосредоточена на поддержке ребят, победивших серьезные недуги. Уникальный реабилитационный центр в Сосновом бору представляет собой полностью адаптированное и безопасное пространство для жизни детей с любыми физическими ограничениями. За 13 лет существования организации реализовано девяносто профильных программ, в которых задействовали свыше трех тысяч добровольцев, а помощь получили более 4 с половиной тысяч человек.Начиная с 2024 года, команда фонда работает над проектом по оказанию психологической и социальной поддержки вынужденным переселенцам из мест проведения специальной военной операции. За 2 года специалистам удалось провести 10 реабилитационных смен, охвативших сотни детей и их родителей с привлечением двух сотен волонтеров. Уже с 2026 года «Шередарь» планирует принимать на профильные смены семьи и подростков, прибывающих непосредственно из Донецкой Народной Республики.