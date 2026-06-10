В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ, руководитель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в области Игорь Игошин встретился с депутатами Владимирского горсовета от Октябрьского района.

В ходе региональной недели депутат Госдумы РФ, руководитель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в области Игорь Игошин встретился с депутатами Владимирского горсовета от Октябрьского района и обсудил итоги совместной деятельности и планы дальнейшего взаимодействия.Особый акцент участники мероприятия сделали на благоустройстве территорий. Так, во Владимире реализуется масштабный проект преображения бульвара художника Иванова. Обновлённое пространство радует жителей и гостей города, здесь стало красиво, уютно и функционально.Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» началась большая реконструкция Соловьиного пруда. Специалисты уже осушили водоём, чтобы очистить дно от иловых отложений, и скоро приступят к укреплению берегов. По проекту здесь должны появиться плавающий фонтан, домики для уток и другие новшества. Все работы стоимостью около 45 млн рублей необходимо завершить до конца августа.Кроме того, в районе Лицея №15 в ближайшее время планируется приступить к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса.Также депутаты рассмотрели вопросы помощи участникам специальной военной операции.«Напомню, что вместе с Народным фронтом мы отправили более десятка автомобилей багги, которые послужат при эвакуации раненных, доставке бойцам продовольствия и так далее. Народная помощь владимирским частям защитников Родины отправляется из нашего региона практически каждый день. Работаем вместе по вопросам положенных выплат бойцам, лечения и реабилитации ребят, ищем пропавших без вести. В том числе, благодаря работе Владимирской команды под руководством губернатора, нам удалось вызволить недавно из украинского плена трёх наших земляков», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: