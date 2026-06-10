Разработка цифрового гида по историческому некрополю близится к завершению.

В центральной городской библиотеке состоялась презентация интерактивного ресурса «Князь-Владимирский некрополь: виртуальное путешествие по страницам истории», ставшего победителем конкурса на получение президентского гранта. На встрече выступили руководитель проекта Элла Зинина, начальник управления культуры Елена Ермакова и известный местный краевед Валентина Титова.Авторы создают уникальный цифровой сервис с интерактивной картой кладбища. Пользователи смогут не только виртуально прогуляться по территории некрополя, но и ознакомиться с мультимедийными материалами, панорамными снимками и биографиями выдающихся земляков. Платформа также включит в себя специальные образовательные модули для глубокого изучения прошлого нашего края.Завершение основного этапа разработки запланировано на 27 ноября текущего года, однако в будущем создатели намерены продолжать развитие ресурса. Князь-Владимирское кладбище, основанное в конце восемнадцатого века, сегодня имеет статус объекта культурного наследия России. Этот проект станет логичным продолжением исследований, начатых при подготовке двухтомного путеводителя по историческим некрополям города.