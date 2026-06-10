Два возгорания транспорта во Владимире обошлись без жертв.

В 13:20 на маршруте №22 у дома 171б по улице Добросельской загорелась задняя часть автобуса. Перевозчиком выступает ООО «Евротранс». В нем находились водитель, кондуктор и 10 пассажиров. Все вышли до приезда пожарного расчета.Ранее на участке федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в границах города Владимира вспыхнула кабина грузового бензовоза.Сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области быстро ликвидировали оба возгорания. Причины случившегося выясняют дознаватели. Пострадавших нет.