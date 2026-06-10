В 2026 году во Владимирской области планируют привести в порядок почти 197 километров региональных и межмуниципальных трасс. Из них более 21 километра дорожного полотна обновят на 10 важных

В 2026 году во Владимирской области планируют привести в порядок почти 197 километров региональных и межмуниципальных трасс. Из них более 21 километра дорожного полотна обновят на 10 важных участках 6 дорог опорной сети. Об этом рассказали в правительстве региона. Благоустройство охватит: – Касимов – Муром – Нижний Новгород в Меленковском округе (5,5 км); – Владимир