Однажды Владимиру Владимировичу™ Путину позвонил глава его Администрации.
- Слышь, брателло, - сказал глава Администрации, - Гусь не приедет.
- А чего? - разочарованным голосом спросил Владимир Владимирович™.
- Чего-чего, - передразнил глава Администрации, - Как обычно. Местные власти не пускают. Невозможно ему выехать оттуда, не выпускают. Из Испании - не пустили. Из Афин - тоже не пустили. А ты говоришь - ВТО…
- А чё говорят-то? - спросил Владимир Владимирович™, - Почему не пускают?
- Говорят, у нас тут свободы слова нет, - ответил глава Администрации.
- Причем тут свобода слова? - не понял Владимир Владимирович™, - Мы ж его на рыбалку звали…
- Так мы и Березу на рыбалку звали, - посетовал глава Администрации, - Так они ж разве понимают про рыбалку? Они д
еще анекдот!