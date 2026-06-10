Музыкальный фестиваль пройдёт в 11 городах и округах Владимирской области. Автором проекта и его художественным руководителем является народная артистка России Надежда Бабкина. На сцене

Музыкальный фестиваль пройдёт в 11 городах и округах Владимирской области. Автором проекта и его художественным руководителем является народная артистка России Надежда Бабкина. На сцене выступят звёздные коллективы страны и талантливые музыканты нашего региона. На фестиваль приглашаются все желающие. Вход – бесплатный. Гостей праздника ждут любимые народные хиты, которые поёт вся страна, и задушевные мелодии. Эксклюзивно: