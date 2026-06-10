11 июня в музейном центре «Палаты» состоится праздничное мероприятие «Мы – граждане России», приуроченное к государственному празднику. В рамках акции губернатор Александр Авдеев лично

11 июня в музейном центре «Палаты» состоится праздничное мероприятие «Мы – граждане России», приуроченное к государственному празднику. В рамках акции губернатор Александр Авдеев лично вручит основные документы 25 школьникам, которые проявили себя в учебе, спорте, общественной деятельности и волонтёрских проектах. Об этом сообщили в облправительстве. Торжественное событие объединит представителей власти, общественных организаций и талантливую молодежь