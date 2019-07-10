Бари Алибасов отреагировал на информацию о том, будто его отравление подстроил собственный сын. Музыкальный продюсер высказался о конфликтах с наследником и о завещании.

Бари Алибасов отреагировал на информацию о том, будто его отравление подстроил собственный сын. Музыкальный продюсер высказался о конфликтах с наследником и о завещании.Все началось с того, что на шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" адвокат Олег Кулагин рассказал о недовольстве Бари Алибасовым сыном (дескать, не оправдал надежд). Якобы музыкальный продюсер был настолько зол на отпрыска, что даже планировал лишить его фамилии. Юрист поделился жуткой версией,: будто Алибасов-младший был заинтересован в отравлении отца.Разразился скандал. Сын продюсера опроверг слова Кулагина, при этом не стал скрывать, что отношения с родителем нельзя назвать идеальными, более того, признался, что пиарился и обогащался, раздувая шумиху вокруг отравления. Интересно, что тогда сам Бари Алибасов никак не отреагировал на ситуацию.Зато сейчас на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выступил с заявлением. Для начала продюсер опроверг данные о том, что якобы лишил сына наследства из-за конфликта на шоу. "Чушь какая-то. Мой сын Бари Алибасов-младший был и остается моим единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений. Это отражено и в моем завещании", – подчеркнул Бари Алибасов.Продюсер не стал скрывать, что у него с сыном случаются ссоры, что вполне естественно. "Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы", – рассказал продюсер. В заключение Бари Алибасов признался, что "по большей части" гордится сыном.