Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителей
Парижа, появившись на балконе в комбинации.
Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителей
Парижа, появившись на балконе в комбинации.
44-летнюю актрису поймали
на камеру. Снимки появились в соцсетях. Фолловеры отметили, что Анджелина Джоли в шелковом белье с кружевом цвета
слоновой кости выглядит прекрасно.
В столицу Франции артистка прилетела из
Лос-Анджелеса. Там она снялась в новом криминальном триллере "Те, кто хотят видеть меня мертвым". Впереди
у знаменитости сложные съемки в фантастической драме "Вечные" режиссера Хлои
Чжао.
А пока
Анджелина Джоли решила передохнуть с детьми во Франции. Ее видели с одной из дочерей
– Вивьен, выходящей из парижского отеля.
Ранее звезда привела в
восторг поклонников, прогулявшись по Парижу в легком платье, под которым не
было нижнего белья. встретилась во Франции со своей крестной –
74-летней французской актрисой Жаклин Биссет. Артистка – давняя и близкая
подруга семьи Джоли.
Отметим, в последнее
время поклонники обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Она очень
сильно похудела. а недавно еще и потеряла сознание прямо во время съемок. Как
писали "Дни.ру", друзья уговорили артистку пройти обследование, но та сбежала
из больницы, не дождавшись результатов анализов.