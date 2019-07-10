Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в комбинации.

Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителейПарижа, появившись на балконе в комбинации.44-летнюю актрису поймалина камеру. Снимки появились в соцсетях. Фолловеры отметили, что Анджелина Джоли в шелковом белье с кружевом цветаслоновой кости выглядит прекрасно.В столицу Франции артистка прилетела изЛос-Анджелеса. Там она снялась в новом криминальном триллере "Те, кто хотят видеть меня мертвым". Впередиу знаменитости сложные съемки в фантастической драме "Вечные" режиссера ХлоиЧжао.А покаАнджелина Джоли решила передохнуть с детьми во Франции. Ее видели с одной из дочерей– Вивьен, выходящей из парижского отеля.Ранее звезда привела ввосторг поклонников, прогулявшись по Парижу в легком платье, под которым небыло нижнего белья. встретилась во Франции со своей крестной –74-летней французской актрисой Жаклин Биссет. Артистка – давняя и близкаяподруга семьи Джоли.Отметим, в последнеевремя поклонники обеспокоены состоянием здоровья знаменитости. Она оченьсильно похудела. а недавно еще и потеряла сознание прямо во время съемок. Какписали "Дни.ру", друзья уговорили артистку пройти обследование, но та сбежалаиз больницы, не дождавшись результатов анализов.