США должны поддержать Россию в борьбе с прославлением нацизма. Об этом в журнале The National Interest написал российский посол Анатолий Антонов.

США должны поддержать Россию в борьбе с прославлением нацизма. Об этом в журнале The National Interest написал российский посол Анатолий Антонов.Он напомнил, что Москва ежегодно представляет в ООН резолюции по данной теме. И лишь две страны голосуют против них: это Соединенные Штаты Америки и Украина.Антонов добавил, что "общая история должна играть объединяющую роль". И очень обидно, что неонацистские организации пользуются первой поправкой к конституции США и свободно устанавливают памятники так называемым героям этнических чисток и нацистам, причастным к Холокосту.Дипломат отметил, что важно остановить снос памятников на Украине, в Польше и странах Прибалтики, передает телеканал "Россия 24". Политика толерантности в данном случае недопустима.