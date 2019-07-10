После ухода с поста вице-президента США Джозеф Байден заработал больше 15,5 миллиона долларов. По данным The Wall Street Journal, такую сумму всего за два года он получил благодаря продаже книг, публичным выступлениям и преподаванию в университете Пенсильвании.

После ухода с поста вице-президента США Джозеф Байден заработал больше 15,5 миллиона долларов. По данным The Wall Street Journal, такую сумму всего за два года он получил благодаря продаже книг, публичным выступлениям и преподаванию в университете Пенсильвании. Издание подчеркивает, что это более чем втрое превышает доход семьи Байдена с 2004 по 2016 годы.Финансовая отчетность Байдена сейчас вызывает особый интерес у американских СМИ, так как он претендует на роль кандидата в президенты США от Демократической партии. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года, напоминает телеканал "Россия 24".