Баскетбольный клуб Химки продлил контракт с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым. 33-летний атакующий защитник подписал соглашение с подмосковной командой, рассчитанное на один год.

Баскетбольный клуб "Химки" продлил контракт с вице-капитаном команды Егором Вяльцевым. 33-летний атакующий защитник подписал соглашение с подмосковной командой, рассчитанное на один год.Вяльцев защищает цвета "Химок" с 2011 года. Предстоящий сезон станет для него девятым в желто-синей форме. По этому показателю он сравняется с Виталием Фридзоном и Сергеем Красниковым. Дольше в "Химках" играет только Сергей Моня, для которого ближайший сезон станет юбилейным, десятым."Благодарен руководству и тренеру за то, что верят в меня, за возможность проявить себя в такой сильной команде, – заявил Вяльцев, слова которого приводит пресс-служба "Химок". – Для меня это не просто команда с амбициями и высокими целями и ожиданиями, это моя семья, и я рад продолжить карьеру здесь. Я надеюсь, что не подведу тренера. У нас в этом году собирается отличный состав, мы способны на многое".