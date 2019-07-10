Ксения Собчак строит новый дом. Особняк площадью 1 тысячу квадратных метров обойдется телеведущей в 40 миллионов рублей. Жить там светская львица планирует одна, без Константина Богомолова.

Ксения Собчак строит новый дом. Особняк площадью 1 тысячуквадратных метров обойдется телеведущей в 40 миллионов рублей. Жить тамсветская львица планирует одна, без Константина Богомолова.Ксения Собчак задумалась о постройке нового жилья еще доразвода с Максимом Виторганом в прошлом году – когда только начались скандалы всемье. В то время они жили закрытом коттеджном поселке "Горки-8": делилис матерью Ксении, Людмилой Нарусовой, таунхаус, куда переехали из московскойквартиры перед рождением сына Платона.К решительным действиям Ксению Собчак, видимо, подтолкнулипубличные скандалы ее тогда еще мужа, Максима Виторгана, с любовникомтелеведущей Константином Богомоловым. Дело дошло до драки в кафе, а закончилосьвсе разводом светской львицы с актером.Тем не менее, в новый просторный дом Богомоловане приглашает. Как рассказали в компании, которая занимается строительствомособняка, телеведущая посвятила их в свои планы. По словам звезды, жить она тамсобирается одна. Но время от времени к ней будут приезжать гости, так что домдолжен быть большой."Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк изфинской северной сосны. Ксения Анатольевна станет хозяйкой дома площадью 1000квадратных метров. Там будет цокольный этаж и большой бассейн", -рассказал представитель компании.Как отмечают специалисты, строит себедеревянный дом премиум-класса. Такое жилище в среднем обходится владельцу в 40миллионов рублей. Дизайнер интерьеровИрина Лукьянова сообщила "Комсомольской правде", что дома из финскойсосны сейчас в моде. В таких особняках живут многие российские знаменитости – вчастности, Федор Бондарчук, Надежда Бабкина и футболист Александр Кержаков.