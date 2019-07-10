Нижняя палата 9 июля одобрила законопроект о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут оказывать услуги по организации детского отдыха. Депутаты приняли документ в первом чтении. В правительстве решили форсировать события и предложили парламентариям окончательно одобрить проект закона до конца июля. И это при том, что сами федеральные чиновники потратили на разработку документа около двух лет. К тому же законопроект вступает в силу лишь с 1 июня 2020 года, а значит, никакой необходимости в спешке нет.
Нижняя палата 9 июля одобрила законопроект о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут оказывать услуги по организации детского отдыха. Депутаты приняли документ в первом чтении. В правительстве решили форсировать события и предложили парламентариям окончательно одобрить проект закона до конца июля. И это при том, что сами федеральные чиновники потратили на разработку документа около двух лет. К тому же законопроект вступает в силу лишь с 1 июня 2020 года, а значит, никакой необходимости в спешке нет.
Принятый в первом чтении проект закона правительство внесло
на рассмотрение Госдумы в мае текущего года. При этом поручение президента по
вопросам организации детского отдыха было дано еще в 2016 году, отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Несмотря на задержку при разработке законопроекта, в
правительстве предложили принять документ в окончательном чтении уже до конца
весенней сессии, то есть до 25 июля. Получается, что за оставшиеся две недели
парламентариям нужно получить отзывы от коллег-законодателей из регионов, а на
это требуется месяц.
Теоретически можно сократить срок предоставления отзывов, но
в таком случае парламентарии нарушат регламент нижней палаты.
Складывается ситуация, при которой правительство два года определяется
с позицией по исполнению поручений президента. Наконец, кабинет министров
вносит документ на рассмотрение Госдумы, а потом настаивает на его скорейшем
принятии парламентариями.
"Если мы так будем работать, у нас мало что сдвинется с
места", – подчеркнул Володин.
Спикера Госдумы поддержала член фракции "Единая
Россия" Ирина Яровая. Подход правительства она назвала неприемлемым и
отметила, что кабмин фактически подталкивает депутатов к нарушению регламента.
Все ради того, чтобы отчитаться за исполнение поручений президента и поставить
галочки себе "в актив".
Глядя на рвение правительства в этом вопросе, создается
впечатление, что законопроект должен вступить в силу уже летом текущего года. В
реальности положения документа начнут действовать только через год – с 1 июня
2020 года. Получается, что законопроект, к тому же принятый с нарушениями,
лежал бы без движения на протяжении 11 месяцев.
"Может быть, вы снимете свое предложение? Потому что оно на
самом деле не имеет под собой актуальности? – обратился Вячеслав Володин к
представителям правительства.
В итоге компромисс был найден. Нижняя палата рассмотрит
законопроект во втором и третьем чтении в осеннюю сессию. Причем в приоритетном
порядке.
Стоит отметить, что седьмой созыв Госдумы с самого начала
своей работы поставил одной из главных задач повышение качества принимаемых
нормативно-правовых актов. Очевидно, что спешка и аврал в законотворчестве
недопустимы.
По инициативе Вячеслава Володина был предпринят ряд мер по
повышению эффективности нижней палаты и качества принимаемых законопроектов.
Депутатов обязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы
начали наказывать штрафами. Парламентариям было рекомендовано предварительно
уведомлять свои фракции о вносимых проектах.
Принятый Госдумой в первом чтении законопроект
предусматривает создание реестра организаций и ИП, которые вправе оказывать
услуги по организации детского отдыха. Данные реестра будут доступны в
интернете. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка на
каникулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы,
организующей отдых", – отметил Вячеслав Володин.