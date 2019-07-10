Нижняя палата 9 июля одобрила законопроект о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут оказывать услуги по организации детского отдыха. Депутаты приняли документ в первом чтении. В правительстве решили форсировать события и предложили парламентариям окончательно одобрить проект закона до конца июля. И это при том, что сами федеральные чиновники потратили на разработку документа около двух лет. К тому же законопроект вступает в силу лишь с 1 июня 2020 года, а значит, никакой необходимости в спешке нет.

Нижняя палата 9 июля одобрила законопроект о создании специального реестра организаций и индивидуальных предпринимателей, которые могут оказывать услуги по организации детского отдыха. Депутаты приняли документ в первом чтении. В правительстве решили форсировать события и предложили парламентариям окончательно одобрить проект закона до конца июля. И это при том, что сами федеральные чиновники потратили на разработку документа около двух лет. К тому же законопроект вступает в силу лишь с 1 июня 2020 года, а значит, никакой необходимости в спешке нет.Принятый в первом чтении проект закона правительство внеслона рассмотрение Госдумы в мае текущего года. При этом поручение президента повопросам организации детского отдыха было дано еще в 2016 году, отметил в ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.Несмотря на задержку при разработке законопроекта, вправительстве предложили принять документ в окончательном чтении уже до концавесенней сессии, то есть до 25 июля. Получается, что за оставшиеся две неделипарламентариям нужно получить отзывы от коллег-законодателей из регионов, а наэто требуется месяц.Теоретически можно сократить срок предоставления отзывов, нов таком случае парламентарии нарушат регламент нижней палаты.Складывается ситуация, при которой правительство два года определяетсяс позицией по исполнению поручений президента. Наконец, кабинет министроввносит документ на рассмотрение Госдумы, а потом настаивает на его скорейшемпринятии парламентариями."Если мы так будем работать, у нас мало что сдвинется сместа", – подчеркнул Володин.Спикера Госдумы поддержала член фракции "ЕдинаяРоссия" Ирина Яровая. Подход правительства она назвала неприемлемым иотметила, что кабмин фактически подталкивает депутатов к нарушению регламента.Все ради того, чтобы отчитаться за исполнение поручений президента и поставитьгалочки себе "в актив".Глядя на рвение правительства в этом вопросе, создаетсявпечатление, что законопроект должен вступить в силу уже летом текущего года. Вреальности положения документа начнут действовать только через год – с 1 июня2020 года. Получается, что законопроект, к тому же принятый с нарушениями,лежал бы без движения на протяжении 11 месяцев."Может быть, вы снимете свое предложение? Потому что оно насамом деле не имеет под собой актуальности? – обратился Вячеслав Володин кпредставителям правительства.В итоге компромисс был найден. Нижняя палата рассмотритзаконопроект во втором и третьем чтении в осеннюю сессию. Причем в приоритетномпорядке.Стоит отметить, что седьмой созыв Госдумы с самого началасвоей работы поставил одной из главных задач повышение качества принимаемыхнормативно-правовых актов. Очевидно, что спешка и аврал в законотворчественедопустимы.По инициативе Вячеслава Володина был предпринят ряд мер поповышению эффективности нижней палаты и качества принимаемых законопроектов.Депутатов обязали голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулыначали наказывать штрафами. Парламентариям было рекомендовано предварительноуведомлять свои фракции о вносимых проектах.Принятый Госдумой в первом чтении законопроектпредусматривает создание реестра организаций и ИП, которые вправе оказыватьуслуги по организации детского отдыха. Данные реестра будут доступны винтернете. "Каждый родитель, прежде чем отправить своего ребенка наканикулы в лагерь, сможет проверить и убедиться в надежности фирмы,организующей отдых", – отметил Вячеслав Володин.