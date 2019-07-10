Лера Кудрявцева разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Телезвезда решила показать себя такой, какая она есть – без фотошопа и гламура. Однако поклонники не удержались и указали телеведущей на ошибки в правописании.

Лера Кудрявцева разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Телезвезда решилапоказать себя такой, какая она есть – без фотошопа и гламура. Однако поклонникине удержались и указали телеведущей на ошибки в правописании.Лера Кудрявцева призналась, что из-за засилья соцсетейначала, как и многие другие, выдавать желаемое за действительное. Когда думаешьо том, как тебя воспринимают другие люди, в том числе поклонники, начинаешь"редактировать" свою внешность и слова – чтобы соответствовать ожиданиям."Instagram, конечно, платформа самолюбования. Всеидеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя ихникто не просит, заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои,полистаешь так и думаешь – е-мое! И давай фотошопить свое неидеальное лицо,морщинки… Да нет идеальных, нет правильных", – подписала очереднуюфотографию телеведущая.надоела постоянная необходимостьказаться идеальной. Звезда уже сделала первые шаги в сторону "естественности": она, не стесняясь, рассказала, как поняла, что употребляет слишком частоалкоголь, – и полностью отказалась от горячительных напитков. Лера честноговорит, что матерится, а еще ест по ночам.Поклонникам порыв телезвезды пришелся по душе. Большинствосогласились с точкой зрения . Но нашлись среди них и ревнителичистоты русского языка. Один из комментаторов сначала признался телеведущей влюбви, а потом попросил все же ставить знаки препинания в своих постах. Звездаответила лаконично и без затей. "Нет", – написала Кудрявцева.