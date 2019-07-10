Лера Кудрявцева разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Телезвезда решила
показать себя такой, какая она есть – без фотошопа и гламура. Однако поклонники
не удержались и указали телеведущей на ошибки в правописании.
Лера Кудрявцева разоткровенничалась с подписчиками в Instagram. Телезвезда решила
показать себя такой, какая она есть – без фотошопа и гламура. Однако поклонники
не удержались и указали телеведущей на ошибки в правописании.
Лера Кудрявцева призналась, что из-за засилья соцсетей
начала, как и многие другие, выдавать желаемое за действительное. Когда думаешь
о том, как тебя воспринимают другие люди, в том числе поклонники, начинаешь
"редактировать" свою внешность и слова – чтобы соответствовать ожиданиям.
"Instagram, конечно, платформа самолюбования. Все
идеальные внешне, умны, проницательны, раздают советы налево и направо, хотя их
никто не просит, заумные цитаты, взятые из интернета, выдают за свои,
полистаешь так и думаешь – е-мое! И давай фотошопить свое неидеальное лицо,
морщинки… Да нет идеальных, нет правильных", – подписала очередную
фотографию телеведущая.
надоела постоянная необходимость
казаться идеальной. Звезда уже сделала первые шаги в сторону "естественности": она, не стесняясь, рассказала, как поняла, что употребляет слишком часто
алкоголь, – и полностью отказалась от горячительных напитков. Лера честно
говорит, что матерится, а еще ест по ночам.
Поклонникам порыв телезвезды пришелся по душе. Большинство
согласились с точкой зрения . Но нашлись среди них и ревнители
чистоты русского языка. Один из комментаторов сначала признался телеведущей в
любви, а потом попросил все же ставить знаки препинания в своих постах. Звезда
ответила лаконично и без затей. "Нет", – написала Кудрявцева.