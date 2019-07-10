Почти 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в Приморье из-за вспышки кишечной инфекции в лагере Юный рыбак, находящемся в Преображении. Следственными органами начата доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря с диагнозом острая кишечная инфекция.

Почти 70 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в Приморье из-за вспышки кишечной инфекции в лагере "Юный рыбак", находящемся в Преображении. Следственными органами начата доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря с диагнозом "острая кишечная инфекция".Как сообщает Аврора Римская, представитель следствия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку по факту случившегося проводит прокуратура Лазовского района. Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.Кроме того, передает "Вести Приморье", Роспотребнадзор распорядился временно закрыть детский лагерь "Юный рыбак". В ведомстве заявили, что их проверка выявила нарушения санитарных норм и правил приготовления и хранения пищевых продуктов, а также содержания помещений пищеблока. Здоровые дети вывезены из лагеря с рекомендацией о медицинском наблюдении по месту жительства.Директор лагеря Олег Марковцев выразил сожаление по факту ЧП. Он поделился: "Этот лагерь строила еще моя бабушка. За 70 лет его существования — это впервые такая неприятность". Директор подчеркнул, что как только персонал лагеря получит разрешение, здесь проведут дополнительную санобработку и повторно все пройдут медкомиссию. После завершения всех процедур в лагерь вновь заедут дети. Планируется, что это произойдет уже на следующей неделе.