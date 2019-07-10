Следственные органы устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере, которое произошло у Московского метрополитена. Также проводится проверка действий сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.

Следственные органы устанавливают обстоятельства хищения в особо крупном размере, которое произошло у Московского метрополитена. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) и статьей 293 (халатность) Уголовного кодекса Российской Федерации.По данным следствия, в период с 2013 по 2014 год неустановленные лица, входящие в число работников АО "Триада-Холдинг", совершили хищение денег для работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями преступники причинили ущерб ГУП "Московский метрополитен" в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Также проводится проверка действий сотрудников ГУПа, которые допустили халатность.Противоправные действия выявлены благодаря проводимой совместной работе Главного следственного управления и сотрудников метрополитена.