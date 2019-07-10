Это поможет хоть немного разгрузить улицу Мира

Это поможет хоть немного разгрузить улицу МираГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил главе Владимира Ольге Деевой вернуться к вопросу открытия сквозного движения по улице Северной. Это дорога-дублёр перегруженной улицы Мира, и организация беспрепятственного проезда по Северной позволила бы заметно улучшить транспортную ситуацию. Актуальность этой задачи возросло из-за планов строительства Рпенского проезда, ведь нагрузка на улицу Мира ещё более усилится.Участок дороги по улице Северной исключили из транспортной инфраструктуры Владимира в связи с тем, что его передали в аренду «Электроприбору».Глава региона направил письмо руководителю Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой инициировать расторжение договора аренды. Аналогичное письмо направил иминистру промышленности и торговли России Денису Мантурову лидер фракции ЛДПР в ГосДуме Владимир Жириновский.