Ограничение работы торговых точек по разливу спиртного в жилых домах станет темой общественного обсуждения, которое проведет ЕР вместе с активом Трезвой России. Об этом сообщила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина.

Ограничение работы торговых точек по разливу спиртного в жилых домах станет темой общественного обсуждения, которое проведет "ЕР" вместе с активом "Трезвой России". Об этом сообщила депутат Госдумы, первый заместитель секретаря генсовета партии Ольга Баталина.По ее словам, хорошо известно, что под видом предприятий общественного питания скрываются обычные распивочные. В дворах, где присутствуют такие заведения, имеет место антисанитарния, нарушается общественный порядок, подчеркнула Баталина."Пьяных граждан во дворах своих жилых домов рядом с играющими детьми и отдыхающими взрослыми никто не рад видеть", – отметила законодатель.Баталина рассказала, что в адрес депутатов поступает много обращений от жителей, недовольных соседством с "наливайками". Она напомнила, что раньше у регионов были полномочия ограничивать такую торговлю спиртными напитками, но два года назад они лишились этой возможности.С 2017 года региональные законодатели неоднократно вносили в Госдуму инициативы, направленные на решение этой проблемы, напомнила Баталина. Партийцы ставят задачу решить эту проблему в осеннюю сессию нижней палаты."В ближайшее время "Единая Россия" совместно с активом "Трезвой России" и представителями регионов проведет общественное обсуждение этой темы, – заключила депутат.В свою очередь лидер "Трезвой России" Султан Хамзаев отметил, что проблема "наливаек" активно поднимается гражданами на разных уровнях. Законодательство в этой сфере нуждается в совершенствовании, уверен общественник.По его словам, нужно или полностью запретить подобным заведениям работать в многоквартирных домах, или максимально отрегулировать вопрос. Вместе с единороссами общественники несколько месяцев проводили общественные слушания по этой теме."У нас был большой опыт общения с жителями по этой теме и каждое обращение заканчивалось конкретным требованием закрыть эти заведения", – подчеркнул Хамзаев. Вместе с "ЕР" "Трезвая Россия" прорабатывает вопрос законодательного регулирования работы точек разлива спиртного и наведения порядка в этой сфере.