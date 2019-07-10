Люди стали меньше покупать лекарств. Отчет об этом предоставили DSM Group.

Люди стали меньше покупать лекарств. Отчет об этом предоставили DSM Group.Специалисты утверждают, что с января по май 2019 года люди купили 2,1 миллиардов упаковок препаратов на сумму 415 миллиардов рублей. Стоит отметить, что в предыдущем году этот показатель был на 3,7% больше.По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, это напрямую связано с падением реальных доходов россиян. По данным Росстата, в I квартале 2019-го показатель уменьшился на 2,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.На сегодняшний день наименьшим спросом пользуются препараты для борьбы с кожными заболеваниями и противомикробные средства для системного использования. Также россияне стали значительно реже приобретать лекарства для лечения заболеваний респираторной системы.Как отмечают эксперты, падение фармрынка произошло впервые с 2015 года. Тем не менее, в денежном выражении продажи выросли на 1,2% – гораздо меньше, чем в прошлые годы, когда выручка увеличивалась на 4-10%, сообщает .