Бывший полузащитник Зенита, ныне игрок французского Пари Сен-Жермен, аргентинец Леандро Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки 2019 года, победу в котором одержали хозяева турнира – бразильцы.

Бывший полузащитник "Зенита", ныне игрок французского "Пари Сен-Жермен", аргентинец Леандро Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки 2019 года, победу в котором одержали хозяева турнира – бразильцы.Помимо аргентинца, в символическую сборную вошли: вратарь Алисон (Бразилия), защитники Дани Алвес (Бразилия), Хосе Хименес (Уругвай), Тиаго Силва (Бразилия), Мигель Трауко (Перу), полузащитники Артур (Бразилия), Артуро Видаль (Чили), а также нападающие Хамес Родригес (Колумбия), Эвертон (Бразилия), Паоло Герреро (Перу).Напомним, в финале турнира сборная Бразилии обыграла команду Перу со счетом 3:1, а в матче за третье место аргентинцы переиграли чилийцев (2:1).Este es el equipo ideal de la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, seleccionado por el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la @CONMEBOL•⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Este é o time ideal da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, selecionado pelo Grupo de Estudo Técnico (GET) da @CONMEBOL pic.twitter.com/nhxYSMFODe— Copa América (@CopaAmerica) 9 июля 2019 г.