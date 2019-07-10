Украинская теннисистка, восьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, где ей будет противостоять представительница Румынии Симона Халеп, занимающая седьмое место в рейтинге WTA.

Украинская теннисистка, восьмая ракетка мира Элина Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона, где ей будет противостоять представительница Румынии Симона Халеп, занимающая седьмое место в рейтинге WTA.В матче 1/4 финала турнира Свитолина за полтора часа в двух сетах переиграла чешскую теннисистку Кролину Мухову со счетом 7:5, 6:4."Четвертьфинальный поединок? Очень довольна и испытываю потрясающие эмоции, однако стараюсь не зацикливаться на этом, – приводит слова Свитолиной Gotennis.ru. – Раньше я пыталась не задумываться о том, что всегда проигрывала в 1/4 финала. Теперь этот барьер пройден".Полуфинальный поединок Свитолиной с Халеп состоится в четверг, 11 июля и начнется в 15:00 по московскому времени."Мы часто встречались с Халеп. Пожалуй, с момента нашего последнего матча я стала другой. Уверена, что нас ждет захватывающий поединок. Надеюсь, что смогу продемонстрировать свой лучший теннис", – подытожила украинская теннисистка.