В Магадане решение мэрии ввести запрет на кормление голубей вызвало большой скандал. Там установили таблички с предупреждением о штрафе до 5 тысяч рублей. Прокуратура разъяснила, что это незаконно, однако орнитологи напоминают об опыте Венеции и говорят об опасности кормления голубей для человека.

В Магадане решение мэрии ввести запрет на кормление голубей вызвало большой скандал.В местных СМИ ранее появились сообщения, что в городе установили таблички с предупреждением о штрафе в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.Такое решение мэр города Юрий Гришан объяснил тем, что голуби портят клумбы, гадят на скамейки и памятники, а кормление птиц он приравнял к разбрасыванию мусора, пишет издание "Вечерний курьер".Видимо, это стало особо актуально в дни подготовки к празднованию 90-летнего юбилея Магадана, когда местные власти активно занимаются благоустройством города.Однако это возмутило многих местных жителей. Одна из них — Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру с просьбой разъяснить, насколько правомерен запрет мэрии на кормление птиц в общественных местах.В комментарии РИА Новости она отметила, что "добрые дела еще никто не отменял и не запрещал", а "люди всю жизнь кормили и голубей, и чаек".Обращение в прокуратуру подготовили и магаданские зоозащитники. Они также считают, что чиновники не имеют прав для подобных запретов.Кроме того, по мнению руководителя региональной общественной организации "Зооспас" Анастасии Павловой, таким запретом "главная цель – уничтожение мусора и антисанитарии — достигнута не будет".По ее словам, для этого надо проводить другие мероприятия: своевременную уборку помоек и оснащение мусорных баков крышками.Мэр Магадана Юрий Гришан, со своей стороны, ссылается на "Правила благоустройства", которые запрещают мусорить, а разбрасывание хлеба приравнивает к выброшенным мимо урны бумажкам или окуркам, за которые имеют право оштрафовать.После того, как выяснение этого вопроса вылилось в местные соцсети и СМИ, прокуратура Магадана внесла свои разъяснения.Как говорится в сообщении на сайте регионального надзорного ведомства, за кормление птиц административная ответственность вводиться не может, так что таблички о штрафах должны быть демонтированы.Между тем, в Союзе охраны птиц Российской Федерации введение в Магадане штрафов за кормление голубей назвали неоднозначным.Там напомнили, что запрет на кормление птиц действует во многих европейских городах. Самый известный – в Венеции. Связано это, прежде всего, с тем, что большое число голубей может разрушить памятники архитектуры.Кроме того, как отметила в комментарии радиостанции "Говорит Москва" орнитолог, научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова, подкармливание голубей может привести к опасным заболеваниям человека — вплоть до эпидемий.