Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. Артист постоянно удивляет своими неожиданными образами и смешными нарезками.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram-аккаунте новый ролик. Артист постоянно удивляет своими неожиданными образами и смешными нарезками.На видео юморист запечатлен с окладистой бородой и длинными волосами, перетянутыми на лбу ленточкой. "Волосатое настроение", – подписал пост Харламов.Подписчики пришли в восторг от нового облика знаменитости. Каждый, кому не лень, оставляли юмористические комментарии. "Гарик ясно гнездышко!", "Надо было на ноге это сделать!", "Во имя отца сына и святого Эдуарда!", "Остатки еды в бороду!", "Можно смотреть на четыре вещи бесконечно: огонь, вода, выдача зарплаты наличными и эту бороду", – иронизировали фанаты.Многие также отметили, что новое амплуа Харламову подходит даже больше, чем его привычный образ. "Меняй внешность, очень идет", "Ну нормально! Оставляй так!", "Выглядишь лучше, чем обычно", – высказывались поклонники.Некоторые, видимо, совсем не дружат с чувством юмора, поэтому отнеслись к видео скептически. К счаастью, таких людей оказалось не много."Дурак дураком... Взрослый мужик, просто скучно видимо", – отметил критик.Напомним, ранее ведущая программы "Давая поженимся" роза Сябитова накинулась на Гарика Харламова из-за его шуток про Ларису Гузееву. Как писали "", она посоветовала юмористу думать о последствиях.