Глава региона Владимир Сипягин подписал его заявление
Глава региона Владимир Сипягин подписал его заявление
Вчера, 9 июля, стало последним рабочим днём для главного лесника Владимирской области. Директор департамента лесного хозяйства Иван Петухов уволился по собственному желанию. Глава региона Владимир Сипягин подписал его заявление.
Напомним, Иван Петухов стал директором департамента лесного хозяйства области летом 2018 года. До этого он занимал руководящую должность в Рослесхозе. Решение о его назначении принимали Глава Рослесхоза Иван Валентик и бывший губернатор Владимирской области Светлана Орлова
.