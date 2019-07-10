Лариса Гузеева продолжает свое турне по странам Европы. Мимоходом
актриса опровергла слухи о разводе с предпринимателем Игорем Бухаровым,
опубликовав снимок в своем микроблоге.
Лариса Гузеева продолжает свое турне по странам Европы. Мимоходом
актриса опровергла слухи о разводе с предпринимателем Игорем Бухаровым,
опубликовав снимок в своем микроблоге.
Браку Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым более 20 лет. Слухи
о разводе пары возникают регулярно – зачастую благодаря самой актрисе.
Телесваха в своей передаче "Давай поженимся" допускает неосторожные
высказывания, на основании которых зрители делают далдеко идущие выводы.
Недавно Лариса Гузеева в эфире своей призналась, что
переживает кризис в отношениях с супругом – и это едва не стало причиной
расставания. Видимо, чтобы загладить впечатление от этих слов, актриса теперь
намекает, что в отпуск они с Бухаровым отправились вместе.
Прямых заявлений Лариса Гузеева не делала. Однако в Instagram появилась
фотография ее мужа на фоне магазина в Словакии, куда телеведущая вместе с сыном
Георгием и дочерью Анной прибыла из Италии. За время своего турне актриса с
семьей успела посетить еще и Германию.
признается, что во время программы "Давай
поженимся" часто входит в образ и рассказывает в студии небылицы. Эти
истории подходят к теме выпуска – однако с ее реальной жизнью не имеют ничего
общего, напоминает "7Дней".
Напомним, юморист Гарик Харламов с некоторых пор, по неизвестной пока причине, публикует ролики с участием – монтируя кадры из ее передачи с забавными моментами.В в одном из них Харламову удалось даже "заставить" телесваху танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах его интереса к ведущей программы "Давай поженимся!" юморист не отвечает.