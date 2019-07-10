Лариса Гузеева продолжает свое турне по странам Европы. Мимоходом актриса опровергла слухи о разводе с предпринимателем Игорем Бухаровым, опубликовав снимок в своем микроблоге.

Лариса Гузеева продолжает свое турне по странам Европы. Мимоходомактриса опровергла слухи о разводе с предпринимателем Игорем Бухаровым,опубликовав снимок в своем микроблоге.Браку Ларисы Гузеевой с Игорем Бухаровым более 20 лет. Слухио разводе пары возникают регулярно – зачастую благодаря самой актрисе.Телесваха в своей передаче "Давай поженимся" допускает неосторожныевысказывания, на основании которых зрители делают далдеко идущие выводы.Недавно Лариса Гузеева в эфире своей призналась, чтопереживает кризис в отношениях с супругом – и это едва не стало причинойрасставания. Видимо, чтобы загладить впечатление от этих слов, актриса теперьнамекает, что в отпуск они с Бухаровым отправились вместе.Прямых заявлений Лариса Гузеева не делала. Однако в Instagram появиласьфотография ее мужа на фоне магазина в Словакии, куда телеведущая вместе с сыномГеоргием и дочерью Анной прибыла из Италии. За время своего турне актриса ссемьей успела посетить еще и Германию.признается, что во время программы "Давайпоженимся" часто входит в образ и рассказывает в студии небылицы. Этиистории подходят к теме выпуска – однако с ее реальной жизнью не имеют ничегообщего, напоминает "7Дней".Напомним, юморист Гарик Харламов с некоторых пор, по неизвестной пока причине, публикует ролики с участием – монтируя кадры из ее передачи с забавными моментами.В в одном из них Харламову удалось даже "заставить" телесваху танцевать под рэп-композицию. На вопросы поклонников о причинах его интереса к ведущей программы "Давай поженимся!" юморист не отвечает.