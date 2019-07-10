Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане президента России Владимира Путина освободить задержанных за нарушение границы украинских моряков с максимальной выгодой для внешнеполитического положения Москвы. Решение, по его мнению, может быть принято уже в ближайшее время.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о плане президента России Владимира Путина освободить задержанных за нарушение границы украинских моряков с максимальной выгодой для внешнеполитического положения Москвы. Решение, по его мнению, может быть принято уже в ближайшее время.Решение Петра Порошенко устроить дерзкую провокацию у Крымского моста в Керченском проливе обрекло украинских моряков на лишение свободы за нарушение российских границ. Теперь украинские политики пытаются извлечь для себя максимальную выгоду из ситуации.Ну а судьба экипажа судов-нарушителей, признают они, теперь зависит от воли президента России Владимира Путина. "Я уверен, что их освободят, при чем в ближайшее время", – в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что раз уж решение полностью зависит от российской стороны, то и принять его она постарается таким образом, чтобы отстоять и свои интересы. "Для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, – в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате", – заявил Климкин.Конечной целью плана Владимира Путина относительно украинских моряков, уверен глава МИД Украины, является занятие Россией более выгодного положения на международной арене и уменьшение солидарности среди европейских стран в вопросе антироссийских санкций. Таким образом направленную против нее провокацию Киева Москва сумела обернуть себе на пользу.Павле Климкин заявил также, что ситуация с моряками может дать российской стороне свободно действовать на Украине, что в конечном счете может привести к расколу и федерализации. Впрочем, эту страшилку украинские политики повторяют при каждом удобном случае.