Ксения Бородина изменила своим вкусам. Поклонники удивились, увидев фотографию телезвезды с завитыми локонами. И напомнили, что она сама называли такие прически колхозными.

Ксения Бородина изменила своим вкусам. Поклонники удивились,увидев фотографию телезвезды с завитыми локонами. И напомнили, что она саманазывали такие прически "колхозными".Пост Ксении Бородиной в Instagram затрагивал серьезную тему – безопасности дорожногодвижения. Однако подписчиков отвлекала сопровождающая рассуждения ведущейфотография. Точнее – необычная прическа звезды с уложенными локонами."Вы же говорили, что кудри это колхоз?", "Говорила,а когда стилисты сделали, "переобулась" сразу. Ох и Бородина", -обсуждают новый имидж телезвезды поклонники. В итоге они решили, что имеютместо двойные стандарты: "У Ксении особенные кудри. Когда они у нее, этоне колхоз, а у всех остальных – колхоз", – заключили фанаты (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).накопившая на телестройке "Дом-2" большой опыт по части диспутов, оставить такое без ответа не могла. "Такиекудри не колхоз! Я говорила про нарощенные волосы до задницы и кудри на щипцы.Это кудри на щетки и разница колоссальная", – просветила недалеких подписчиковзвезда.в своем блоге рассказывает поклонникам оздоровом питании, о том, как поддерживать хорошую форму и какой пользоватьсякосметикой – словом, специалист широкого профиля. Однако зачастую ее советыоказываются слегка устаревшими: так, недавно ведущую нещадно раскритиковали занадутые "уточкой" губы на фотографии.