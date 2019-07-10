Ксения Бородина изменила своим вкусам. Поклонники удивились,
увидев фотографию телезвезды с завитыми локонами. И напомнили, что она сама
называли такие прически колхозными.
Ксения Бородина изменила своим вкусам. Поклонники удивились,
увидев фотографию телезвезды с завитыми локонами. И напомнили, что она сама
называли такие прически "колхозными".
Пост Ксении Бородиной в Instagram затрагивал серьезную тему – безопасности дорожного
движения. Однако подписчиков отвлекала сопровождающая рассуждения ведущей
фотография. Точнее – необычная прическа звезды с уложенными локонами.
"Вы же говорили, что кудри это колхоз?", "Говорила,
а когда стилисты сделали, "переобулась" сразу. Ох и Бородина", -
обсуждают новый имидж телезвезды поклонники. В итоге они решили, что имеют
место двойные стандарты: "У Ксении особенные кудри. Когда они у нее, это
не колхоз, а у всех остальных – колхоз", – заключили фанаты (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
накопившая на телестройке "Дом-2" большой опыт по части диспутов, оставить такое без ответа не могла. "Такие
кудри не колхоз! Я говорила про нарощенные волосы до задницы и кудри на щипцы.
Это кудри на щетки и разница колоссальная", – просветила недалеких подписчиков
звезда.
в своем блоге рассказывает поклонникам о
здоровом питании, о том, как поддерживать хорошую форму и какой пользоваться
косметикой – словом, специалист широкого профиля. Однако зачастую ее советы
оказываются слегка устаревшими: так, недавно ведущую нещадно раскритиковали за
надутые "уточкой" губы на фотографии.