Английский футбольный клуб Лестер выкупил у Монако права на бельгийского центрального полузащитника Юри Тилеманса. 22-летний хавбек подписал соглашение с лисами, рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.

Английский футбольный клуб "Лестер" выкупил у "Монако" права на бельгийского центрального полузащитника Юри Тилеманса. 22-летний хавбек подписал соглашение с "лисами", рассчитанное на четыре сезона – до июня 2023 года.Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, монегаски выручили на продаже футболиста порядка 45 миллионов евро.Тилеманс – воспитанник "Андерлехта", откуда перебрался в "Монако" летом 2017. Зимой 2019 на правах аренды перешел в "Лестер", в составе которого принял участие в 13 играх во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач. Также на его счету 23 матча, один гол и шесть голевых передач за сборную Бельгии.Welcome back, Youri!