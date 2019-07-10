Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Так, популярная певица показала своего самого любимого мужчину.

Светлана Лобода приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Так, популярная певица показала своего самого любимого мужчину.Светлана Лобода является одной из самых закрытых представителей отечественного шоу-бизнеса. Певица редко дает интервью, нечасто посещает различные светские мероприятия и почти не говорит о своей личной жизни. Однако в последнее время артистка буквально изменила себе. Вначале Светлана показала фото со свадьбы, правда, не своей, а сестры, затем выставила снимок, на котором запечатлена с двумя дочерьми, а теперь и вовсе предъявила своего самого любимого мужчину.На официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Лобода выложила снимок, где снята со своим отцом. "Папулечка, сил тебе, здоровья с Днем Твоего Рождения Я люблю тебя ❤️ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к самому главному мужчине в своей жизни Светлана Лобода.Интересно, что многие именитые коллеги немедленно отреагировали на сообщение певицы. Шоумен Александр Ревва, дизайнер Игорь Гуляев, певица Анита Цой и многие другие присоединились к поздравлениям и осыпали отца Лободы пожеланиями.Интересно, что пока на эту публикацию никак не отреагировала новоиспеченная приятельница Светланы . Возможно, Примадонна пока просто еще не видела фото. Зато артистка не оставила без внимания предыдущий кадр Лободы. На нем запечатлена с двумя дочерьми Евой и Тильдой. "Хороши-и-и!" – коротко, но эмоционально отреагировала на фотографию Алла Пугачева.