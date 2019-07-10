В центральном матче первого тура российской премьер-лиги московский Локомотив на своем поле сыграет с казанским Рубином. Главным арбитром на это противостояние назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

В центральном матче первого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на своем поле сыграет с казанским "Рубином". Главным арбитром на это противостояние назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.Помогать Вилкову будут лайнсмены Максим Гаврилин, Алексей Лунев резервным судьей назначен Евгений Турбин, инспектор встречи – Сергей Французов. Матч состоится в понедельник, 15 июля.Помимо этой встречи, стали известны арбитры на остальные матчи первого тура чемпионата России. Как сообщает пресс-служба РФС, в пятницу, 12 июля матч "Арсенал" – "Динамо" рассудит Сергей Лапочкин.В субботу, 13 июля состоятся три встречи: Игру "Урал" – "Уфа" обслужит Сергей Карасев, "Спартак" – "Сочи" – Владимир Москалев, а "Ростов" – "Оренбург" – Владислав Безбородов. В воскресенье, 14 июля, сыграют "Крылья Советов" и ЦСКА (судья – Кирилл Левников), "Зенит" и "Тамбов" (Алексей Еськов), а также "Ахмат" и "Краснодар" (Виталий Мешков).