Женщина сказала, что на пенсионерку наложена порча

Женщина сказала, что на пенсионерку наложена порчаДвух жительниц Юрьев-Польского района обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Следуя заранее распределенным ролям, в марте этого года одна из злоумышленниц подошла на улице к 71-летней пенсионерке, и, уточнив состояние здоровья, убедила бабушку в необходимости снятия, якобы, существующей порчи. Вторая женщина, оказавшись рядом, подтвердила способности «целительницы».Пенсионерка, поверив злоумышленницам, согласилась и отдала им 21 тысячу рублей.Уголовное дело направлено в суд.