Меган Маркл явилась с двухмесячным сыном Арчи на королевский
турнир по поло – и заработала новую порцию критики. Британцам не понравилось,
как молодая мама держит ребенка и то, что она держалась поодаль от Миддлтон.
Меган Маркл явилась с двухмесячным сыном Арчи на королевский
турнир по поло – и заработала новую порцию критики. Британцам не понравилось,
как молодая мама держит ребенка и то, что она держалась поодаль от Миддлтон.
Меган Маркл поторопилась, выведя ребенка в свет, решили
блюстители традиций. Появление герцогини Сассекской с двухмесячным Арчи на
руках на благотворительном турнире по поло стало сенсацией. Еще ни один
королевский отпрыск не выходил в свет в таком юном возрасте.
Герцоги Сассекский и Кембриджский участвовали в состязании,
а Меган Маркл ит Кейт Миддлтон болели за мужей и следили за детьми. Журналисты
заметили, что внимание трибун было приковано к детям Кейт. Да и большая часть
снимков, появившихся в прессе и соцсетях, демонстрирует герцогиню Кембриджскую,
играющую с принцами Луи и Джорджем, а также их сестрой Шарлоттой.
держалась в отдалении от своих родственников.
Ребенка она держала как-то странно, пишет Daily Mail. "Она что,
держит его в первый раз? И почему она надела мешок", "Она будто душит
его, пытаясь скрыть лицо", "Почему она не надела на малыша шляпу?",
– обсуждают фотографии британцы в соцсетях.
Напомним – в прессу периодически просачиваются слухи о
непростых отношениях и Кейт Миддлтон. Жену принца Гарри обвиняют в
тяжелом характере, а супругу принца Уильяма – в зависти к новой родственнице. В
соцсетях предполагают, что теперь у молодых мам появится больше тем для обсуждения
– и они, наконец, помирятся.