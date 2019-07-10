Меган Маркл явилась с двухмесячным сыном Арчи на королевский турнир по поло – и заработала новую порцию критики. Британцам не понравилось, как молодая мама держит ребенка и то, что она держалась поодаль от Миддлтон.

Меган Маркл явилась с двухмесячным сыном Арчи на королевскийтурнир по поло – и заработала новую порцию критики. Британцам не понравилось,как молодая мама держит ребенка и то, что она держалась поодаль от Миддлтон.Меган Маркл поторопилась, выведя ребенка в свет, решилиблюстители традиций. Появление герцогини Сассекской с двухмесячным Арчи наруках на благотворительном турнире по поло стало сенсацией. Еще ни одинкоролевский отпрыск не выходил в свет в таком юном возрасте.Герцоги Сассекский и Кембриджский участвовали в состязании,а Меган Маркл ит Кейт Миддлтон болели за мужей и следили за детьми. Журналистызаметили, что внимание трибун было приковано к детям Кейт. Да и большая частьснимков, появившихся в прессе и соцсетях, демонстрирует герцогиню Кембриджскую,играющую с принцами Луи и Джорджем, а также их сестрой Шарлоттой.держалась в отдалении от своих родственников.Ребенка она держала как-то странно, пишет Daily Mail. "Она что,держит его в первый раз? И почему она надела мешок", "Она будто душитего, пытаясь скрыть лицо", "Почему она не надела на малыша шляпу?",– обсуждают фотографии британцы в соцсетях.Напомним – в прессу периодически просачиваются слухи онепростых отношениях и Кейт Миддлтон. Жену принца Гарри обвиняют втяжелом характере, а супругу принца Уильяма – в зависти к новой родственнице. Всоцсетях предполагают, что теперь у молодых мам появится больше тем для обсуждения– и они, наконец, помирятся.