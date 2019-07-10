Рядовые жители Украины в отличие от властей заинтересованы в диалоге с Россией. В этом уверен один из лидеров Оппозиционной платформы — За жизнь Виктор Медведчук.

Рядовые жители Украины в отличие от властей заинтересованы в диалоге с Россией. В этом уверен один из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук.Он уверен, что если бы телемост между каналами NewsOne и "Россия 1" состоялся, как планировалось, то он собрал бы аудиторию, равную аудитории финала кубка европейских чемпионов – даже при том условии, что в передаче не участвовало бы ни одного политика. "Получилось так, что "Оппозиционная платформа — За жизнь" — единственная политическая сила, которая поддержала телеканал, поддержала эту инициативу и делала и будет желать все для того, чтобы были восстановлены отношения между Украиной и Российской Федерацией, между нашими народами", — приводит слова Виктора Медведчука телеканал "Россия 24".Телемост должен был состояться 12 июля в 18:00. Его ведущими с российской стороны должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Анонсом телемоста были недовольны украинские политики и журналисты.Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены". 8 июля телеканал NewsOne получил ряд угроз в свой адрес и сообщил об отказе проводить телемост.