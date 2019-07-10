С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов.

С мыса Канаверал сегодня вылетел самолет Gulfstream G650ER, экипаж которого намерен совершить кругосветный полет и установить новый мировой рекорд по скорости облета Земли с пересечением Северного и Южного полюсов. Экспедиция приурочена к 50-летию первой в истории высадки человека на Луне.В составе экипажа граждане США (бывший астронавт Терри Вертс), Великобритании, Германии, Дании, Польши, Украины и ЮАР. На дозаправке в столице Казахстана к ним присоединится и российский космонавт Геннадий Падалка, с которым Вертс ранее работал в экспедиции на Международной космической станции.Следующая остановка запланирована на острове Маврикий в западной части Индийского океана, после чего предстоит длительный перелет через Южный полюс до города Пунта-Аренас в Чили. Затем экипаж вернется во Флориду, сообщает ТАСС.