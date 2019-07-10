10 июля в Лондоне открывается Глобальная конференция по свободе прессы. Но не для всех. RT и Sputnik в аккредитации отказали. Международный комитет защиты журналистов направил обращение главе МИД Великобритании с просьбой пересмотреть решение.

10 июля в Лондоне открывается Глобальная конференция по свободе прессы. Но не для всех. RT и Sputnik в аккредитации отказали.Международный комитет защиты журналистов направил обращение главе МИД Великобритании с просьбой пересмотреть решение, передает телеканал "Россия 24".В комитете считают: отказав журналистам в доступе на конференцию, британское правительство подрывает те самые принципы свободы слова, которые мероприятие должно пропагандировать.