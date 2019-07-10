Мэрия требует за аренду почти 5 миллионов рублей в год

Мэрия требует за аренду почти 5 миллионов рублей в годМузей природы во Владимире оказался под угрозой закрытия. Мэрия города, много лет сдававшая помещение на улице Мира бесплатно, вдруг выставила цену за аренду - 4,7 миллионов рублей. Такое решение принял горсовет, оно вступит в силу с 2020 года. Платить за аренду здания ВСМЗ не хочет, а найти подходящее помещение для переезда пока не удалось.По словам гендиректора ВСМЗ Светланы Мельниковой, обслуживание Музея природы обходится примерно в один миллион рублей в год, а зарабатывает экспозиция лишь 700 тысяч рублей. Большинство его посетителей – это дети, им вход бесплатный. При этом музей платит коммуналку, ремонтирует здание за свои деньги и содержит экспонаты.«Мы понимаем, что проиграем суд, поэтому даже идти туда не будем, - говорит Светлана Мельникова. - Ведь бесплатная аренда - это добрая воля города».